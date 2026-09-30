Сегодня сборная Азербайджана U-21 сыграет на выезде с Шотландией

Сегодня молодежная сборная Азербайджана по футболу U-21 проведет свой очередной матч в отборочном раунде чемпионата Европы.

Как сообщает Report, команда под руководством Рашада Эюбова встретится на выезде со сборной Шотландии соответствующей возрастной группы.

Матч состоится в Килмарноке в 22:30 по бакинскому времени.

По итогам 8 матчей сборная Азербайджана занимает пятое место с 7 очками, а хозяева поля - четвертое с 11 очками.