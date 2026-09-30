Сегодня сборная Азербайджана U-21 сыграет на выезде с Шотландией
Футбол
- 30 сентября, 2026
- 09:34
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Сегодня молодежная сборная Азербайджана по футболу U-21 проведет свой очередной матч в отборочном раунде чемпионата Европы.
Как сообщает Report, команда под руководством Рашада Эюбова встретится на выезде со сборной Шотландии соответствующей возрастной группы.
Матч состоится в Килмарноке в 22:30 по бакинскому времени.
По итогам 8 матчей сборная Азербайджана занимает пятое место с 7 очками, а хозяева поля - четвертое с 11 очками.
Azərbaycanın U-21 millisi bu gün səfərdə Şotlandiya ilə qarşılaşacaq
Azerbaijan U-21 team to face Scotland away in Euro qualifier
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