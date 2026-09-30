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    Сегодня сборная Азербайджана U-21 сыграет на выезде с Шотландией

    Футбол
    • 30 сентября, 2026
    • 09:34
    Сегодня сборная Азербайджана U-21 сыграет на выезде с Шотландией

    Сегодня молодежная сборная Азербайджана по футболу U-21 проведет свой очередной матч в отборочном раунде чемпионата Европы.

    Как сообщает Report, команда под руководством Рашада Эюбова встретится на выезде со сборной Шотландии соответствующей возрастной группы.

    Матч состоится в Килмарноке в 22:30 по бакинскому времени.

    По итогам 8 матчей сборная Азербайджана занимает пятое место с 7 очками, а хозяева поля - четвертое с 11 очками.

    Рашад Эюбов Чемпионат Европы Отборочный этап ЧЕ
    Azərbaycanın U-21 millisi bu gün səfərdə Şotlandiya ilə qarşılaşacaq
    Azerbaijan U-21 team to face Scotland away in Euro qualifier
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