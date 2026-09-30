İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycanın U-21 millisi bu gün səfərdə Şotlandiya ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 30 sentyabr, 2026
    • 09:00
    Azərbaycanın U-21 millisi bu gün səfərdə Şotlandiya ilə qarşılaşacaq

    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununu bu gün keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Rəşad Eyubovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Şotlandiyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Kilmarnok şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi 8 oyundan sonra 7 xalla beşinci, meydan sahibləri 11 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.

    Rəşad Eyubov Azərbaycan U-21 millisi
    Сегодня сборная Азербайджана U-21 сыграет на выезде с Шотландией
    Azerbaijan U-21 team to face Scotland away in Euro qualifier
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