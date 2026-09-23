Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч с Таджикистаном
Футбол
- 23 сентября, 2026
- 09:23
Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч.
Как сообщает Report, команда под руководством Айхана Аббасова встретится со сборной Таджикистана.
Матч начнется в 20:00 на стадионе в поселке 8-й Километр Низаминского района Баку.
Судить матч будет арбитр ФИФА Роман Житарь из Молдовы.
Следующие три матча сборная Азербайджана проведет в рамках Лиги наций УЕФА. Команда 27 сентября сыграет с Литвой на выезде, 1 октября - с Лихтенштейном в Баку и 4 октября - с Литвой в Баку.
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