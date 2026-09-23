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    Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч с Таджикистаном

    Футбол
    • 23 сентября, 2026
    • 09:23
    Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч с Таджикистаном

    Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч.

    Как сообщает Report, команда под руководством Айхана Аббасова встретится со сборной Таджикистана.

    Матч начнется в 20:00 на стадионе в поселке 8-й Километр Низаминского района Баку.

    Судить матч будет арбитр ФИФА Роман Житарь из Молдовы.

    Следующие три матча сборная Азербайджана проведет в рамках Лиги наций УЕФА. Команда 27 сентября сыграет с Литвой на выезде, 1 октября - с Лихтенштейном в Баку и 4 октября - с Литвой в Баку.

    Сборная Азербайджана по футболу Таджикистан
    Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyununda Tacikistan yığması ilə üz-üzə gələcək
    Azerbaijan national football team to face Tajikistan in friendly

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