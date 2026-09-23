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    Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyununda Tacikistan yığması ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 23 sentyabr, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyununda Tacikistan yığması ilə üz-üzə gələcək

    Futbol üzrə Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Tacikistan seçməsi ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma 8-ci km qəsəbə stadionunda, saat 20:00-da start götürəcək.

    Görüşü Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edəcək.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi növbəti üç oyununu UEFA Millətlər Liqasında keçirəcək. Komanda sentyabrın 27-də səfərdə Litva, oktyabrın 1-də Bakıda Lixtenşteyn, oktyabrın 4-də Bakıda Litva ilə qarşılaşacaq.

    Futbol üzrə Azərbaycan millisi Tacikistan millisi UEFA Millətlər Liqası
    Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч с Таджикистаном
    Azerbaijan national football team to face Tajikistan in friendly

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