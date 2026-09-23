Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyununda Tacikistan yığması ilə üz-üzə gələcək
Futbol
- 23 sentyabr, 2026
- 09:00
Futbol üzrə Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyunu keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Tacikistan seçməsi ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma 8-ci km qəsəbə stadionunda, saat 20:00-da start götürəcək.
Görüşü Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edəcək.
Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi növbəti üç oyununu UEFA Millətlər Liqasında keçirəcək. Komanda sentyabrın 27-də səfərdə Litva, oktyabrın 1-də Bakıda Lixtenşteyn, oktyabrın 4-də Bakıda Litva ilə qarşılaşacaq.
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