Сборная Азербайджана установила рекорд, одержав самую крупную победу в своей истории

    Сборная Азербайджана установила новый рекорд, одержав самую крупную победу в своей истории.

    Как передает Report, это произошло в матче международного турнира "FIFA Series – 2026" против Сент-Люсии.

    Команда под руководством Айхана Аббасова разгромила соперника со счетом 6:1.

    Таким образом, сборная превзошла свой предыдущий рекорд. Ранее самая крупная победа была зафиксирована в 2017 году над Сан-Марино - 5:1 в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.

    Еще одна крупная победа была одержана над Лихтенштейном - 4:0 в официальном международном матче в 1999 году, и этот результат долгое время оставался рекордным.

    Тем самым победа со счетом 6:1 над Сент-Люсией стала самой крупной в истории сборной Азербайджана.

    Azərbaycan millisi ən böyükhesablı qələbə ilə yeni rekord müəyyənləşdirib
