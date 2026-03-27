Сборная Азербайджана установила рекорд, одержав самую крупную победу в своей истории

Сборная Азербайджана установила новый рекорд, одержав самую крупную победу в своей истории.

Как передает Report, это произошло в матче международного турнира "FIFA Series – 2026" против Сент-Люсии.

Команда под руководством Айхана Аббасова разгромила соперника со счетом 6:1.

Таким образом, сборная превзошла свой предыдущий рекорд. Ранее самая крупная победа была зафиксирована в 2017 году над Сан-Марино - 5:1 в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.

Еще одна крупная победа была одержана над Лихтенштейном - 4:0 в официальном международном матче в 1999 году, и этот результат долгое время оставался рекордным.

