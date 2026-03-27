Сборная Азербайджана установила рекорд, одержав самую крупную победу в своей истории
Футбол
- 27 марта, 2026
- 21:40
Сборная Азербайджана установила новый рекорд, одержав самую крупную победу в своей истории.
Как передает Report, это произошло в матче международного турнира "FIFA Series – 2026" против Сент-Люсии.
Команда под руководством Айхана Аббасова разгромила соперника со счетом 6:1.
Таким образом, сборная превзошла свой предыдущий рекорд. Ранее самая крупная победа была зафиксирована в 2017 году над Сан-Марино - 5:1 в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.
Еще одна крупная победа была одержана над Лихтенштейном - 4:0 в официальном международном матче в 1999 году, и этот результат долгое время оставался рекордным.
Тем самым победа со счетом 6:1 над Сент-Люсией стала самой крупной в истории сборной Азербайджана.
21:31
Гутерриш создал группу ООН по безопасности судоходства в Ормузском проливеДругие страны
21:17
Фото
ADSEA работает в усиленном режиме из-за интенсивных осадковИнфраструктура
21:13
Фото
Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию в матче FIFA Series – 2026 - ОБНОВЛЕНОФутбол
20:55
КСИР пригрозил ударами по связанным с США и Израилем промышленным объектамВ регионе
20:34
В Баку идут интенсивные дожди, в горных районах выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДАЭкология
20:31
Власти Баку перешли на усиленный режим работы на фоне сильных дождейИнфраструктура
20:25
Израиль атаковал завод по производству концентрата урановой руды в ИранеВ регионе
20:11