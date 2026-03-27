Azərbaycan millisi ən böyükhesablı qələbə ilə yeni rekord müəyyənləşdirib

    Azərbaycan millisi tarixinin ən böyükhesablı qələbəsini qazanaraq yeni rekord müəyyənləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, yığma bu uğura "FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirində Sent Lüsiya ilə keçirilən qarşılaşmada nail olub.

    Ayxan Abbasovun rəhbərlik etdiyi kollektiv rəqibini 6:1 hesabı ilə darmadağın edib.

    Bununla da milli komanda əvvəlki rekordunu yeniləyib. Azərbaycan yığmasının bundan əvvəlki ən böyükhesablı qələbəsi 2017-ci ildə San Marino üzərində qazanılıb - 5:1. Həmin qarşılaşma 2018-ci il dünya çempionatının seçmə mərhələsinə təsadüf edib.

    Digər böyük qələbələrdən biri isə Lixtenşteyn üzərində qeydə alınıb. Milli 1999-cu ildə keçirilən rəsmi beynəlxalq oyunda rəqibini 4:0 hesabı ilə məğlub edib və uzun müddət bu nəticə rekord kimi qalıb.

    Beləliklə, Sent Lüsiya üzərindəki 6:1 hesablı qələbə Azərbaycan millisinin tarixinə ən böyük fərqli qalibiyyət kimi düşüb.

    Сборная Азербайджана установила рекорд, одержав самую крупную победу в своей истории

