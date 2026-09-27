Сборная Азербайджана сегодня проведет первый матч в новом сезоне Лиги наций УЕФА
Футбол
- 27 сентября, 2026
- 09:25
Сборная Азербайджана сегодня проведет первый матч в новом сезоне Лиги наций УЕФА.
Как передает Report, команда под руководством главного тренера Айхана Аббасова на выезде встретится со сборной Литвы.
Матч в Каунасе начнётся в 17:00 по бакинскому времени.
Встречу 2-й группы Лиги D будет обслуживать кипрский арбитр ФИФА Менелаос Антониу.
Отметим, что сборная Литвы в первом матче группы на выезде обыграла Лихтенштейн со счётом 2:0.
UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan yığması bu gün Litva komandası ilə üz-üzə gələcək
Azerbaijani national team to play first match of new UEFA Nations League season today
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