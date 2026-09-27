Сборная Азербайджана сегодня проведет первый матч в новом сезоне Лиги наций УЕФА.

Как передает Report, команда под руководством главного тренера Айхана Аббасова на выезде встретится со сборной Литвы.

Матч в Каунасе начнётся в 17:00 по бакинскому времени.

Встречу 2-й группы Лиги D будет обслуживать кипрский арбитр ФИФА Менелаос Антониу.

Отметим, что сборная Литвы в первом матче группы на выезде обыграла Лихтенштейн со счётом 2:0.