İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan yığması bu gün Litva komandası ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 27 sentyabr, 2026
    • 09:13
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan yığması bu gün Litva komandası ilə üz-üzə gələcək

    Azərbaycan yığması UEFA Millətlər Liqasının yeni mövsümündə ilk oyununu bu gün keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Litva komandası ilə üz-üzə gələcək.

    Kaunas şəhərində baş tutacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək.

    D Liqasının 2-ci qrupunun matçını Kiprdən olan FIFA referisi Menelaos Antoniou idarə edəcək.

    Xatırladaq ki, Litva seçməsi qrupdakı ilk görüşündə səfərdə Lixtenşteyni iki cavabsız qolla üstələyib.

    UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə Azərbaycan millisi
    Сборная Азербайджана сегодня проведет первый матч в новом сезоне Лиги наций УЕФА
    Azerbaijani national team to play first match of new UEFA Nations League season today
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