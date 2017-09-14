Сборная Азербайджана по футболу потеряла 13 позиций в рейтинге ФИФА

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала новый рейтинг сборных со всего мира. Как сообщает Report, по сравнению с прошлым месяцем сборная Азербайджана в рейтинге опустилась на 13 строчек.

В настоящее время коллектив под руководством главного тренера Роберта Просинечки с 388 очками находится на 92 месте. Члены сборной за отчетный период вышли на 2 матча отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. Коллектив 1 сентября провел матч в Норвегии, в котором проиграл со счетом 0:2, однако сборная в Баку разгромила Сан-Марино со счетом - 5:1.

Список возглавляет выступающая со сборной Азербайджана в одной группе Германия. Сборная этой страны с 1606 очками поднялась на 1-ое место. Бразилия с 1590 очками опустилась на 2 строчку рейтинга. Португалия с 1386 очкам - 3-я. Другой соперник сборной - Северная Ирландии с 945 очками поднялась на 20-ое место. Опустившись на 18 позиций, Чехия с 630 очками на 58 строчке, Норвегия продвинулась вверх по списку на 12 позиций и с 472 очками занимает 73 позицию, Сан-Марино на 204-ом месте.

Отметим, что очередной рейтинг ФИФА будет обнародован 16 октября.