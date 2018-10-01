Руслан Гурбанов: Мы вынуждены одолеть Фарерские острова и Мальту

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "Действительно "Нефтчи" сейчас на подъеме и ведет с "Карабахом" достойную игру. Команда утвердилась на первой ступени. Было плохо проиграть этому противнику. Я все еще думаю о той встрече".

Как сообщает Report,об этом сказал игрок сборной Азербайджана и команды "Сахиль" Руслан Гурбанов, комментируя проигрыш "Нефтчи" со счетом 0:4.

Р.Гурбанов затронул и очередные игры Лиги наций против Фарерских островов 11 октября на выезде и Мальты 14 октября дома. Он подчеркнул, что обе встречи будут решающими: "В первых двух встречах мы сыграли 0:0 с Косово в Баку и 1:1 с Мальтой на выезде. Если перед нами поставлена задача выйти из группы, мы вынуждены одолеть Фарерские острова и Мальту. Хотя Фарерские острова хорошая команда. Сегодня все команды умеют играть в футбол, а не как было прежде. Мы хотим порадовать весь народ. Мы искренне, с болью приняли ничью в первых двух встречах, потому что все связывают с нами большие надежды. Мы обещаем, что сделаем все для радости нашего народа".