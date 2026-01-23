Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА

    Футбол
    • 23 января, 2026
    • 20:17
    Президент АФФА Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

    Как сообщает Report, встреча прошла на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

    Наджаф рассказал о мерах по развитию футбола в Азербайджане, включая развитие детского футбола и реализуемые инфраструктурные проекты в этой спорта. Также обсуждались вопросы сотрудничества между АФФА и ФИФА по различным направлениям.

    Стороны обменялись мнениями о подготовке к финальному этапу чемпионата мира среди футболистов до 20 лет, который пройдет в 2027 году при совместной организации Азербайджана и Узбекистана.

    Ровшан Наджаф Джанни Инфантино ФИФА АФФА футбол развитие футбола Давос Всемирный экономический форум (WEF) - 2026
    Rövşən Nəcəf FIFA prezidenti ilə görüşüb
    Rovshan Najaf meets with FIFA president

