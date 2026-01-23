Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА
Футбол
- 23 января, 2026
- 20:17
Президент АФФА Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
Как сообщает Report, встреча прошла на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Наджаф рассказал о мерах по развитию футбола в Азербайджане, включая развитие детского футбола и реализуемые инфраструктурные проекты в этой спорта. Также обсуждались вопросы сотрудничества между АФФА и ФИФА по различным направлениям.
Стороны обменялись мнениями о подготовке к финальному этапу чемпионата мира среди футболистов до 20 лет, который пройдет в 2027 году при совместной организации Азербайджана и Узбекистана.
Последние новости
20:22
Рубио обсудил с главой МИД Колумбии предстоящую встречу Трампа и ПетроДругие страны
20:17
Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФАФутбол
20:15
СМИ: Мелони отговаривала лидеров ЕС противостоять ТрампуДругие страны
20:11
Мерц: Германия готова поддержать Совет мира Трампа, но не в нынешнем видеДругие страны
19:37
Переговоры Украины, России и США стартовали в Абу-ДабиДругие страны
19:35
Фото
В Международном аэропорту Гейдар Алиев открыта выставка Резы ДегатиKультурная политика
19:34
Кронпринцесса Нидерландов прошла военную подготовкуДругие страны
19:19
Вахид Джалалзаде: Мост в Агбенде будет введен в эксплуатацию до НоврузаИнфраструктура
19:17