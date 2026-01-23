Президент АФФА Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщает Report, встреча прошла на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Наджаф рассказал о мерах по развитию футбола в Азербайджане, включая развитие детского футбола и реализуемые инфраструктурные проекты в этой спорта. Также обсуждались вопросы сотрудничества между АФФА и ФИФА по различным направлениям.

Стороны обменялись мнениями о подготовке к финальному этапу чемпионата мира среди футболистов до 20 лет, который пройдет в 2027 году при совместной организации Азербайджана и Узбекистана.