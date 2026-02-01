Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    СМИ: В Турине при столкновениях с протестующими пострадали 100 правоохранителей

    • 01 февраля, 2026
    • 18:14
    СМИ: В Турине при столкновениях с протестующими пострадали 100 правоохранителей

    Более 100 стражей правопорядка пострадали в столкновениях с манифестантами, которые произошли накануне в Турине.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на официальные органы.

    Уточняется, что ранения и травмы получили 97 полицейских, 5 карабинеров и 7 сотрудников Финансовой гвардии (силового подразделения Минэкономики).

    Представители руководства Италии, а также оппозиции выразили солидарность правоохранительным органам. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила двух сотрудников полиции в больнице лично.

    "Я созвала совещание на завтрашнее утро, чтобы обсудить недавние угрозы общественному порядку и оценить новые положения указа о безопасности. Мы сделаем все необходимое для восстановления порядка в стране", - написала Мелони в соцсети Х.

    Отметим, что вчерашние протесты с участием 15 тыс. человек против закрытия по решению властей социального центра переросли в столкновения. В ходе манифестации звучали антиправительственные лозунги, призывы в поддержку Палестины. В определенный момент манифестанты стали поджигать мусорные контейнеры, взрывать петарды, закидывать полицейских камнями. Им был оказан отпор с применением водометов. При этом сообщается всего о нескольких арестованных.

