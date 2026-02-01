СМИ: В Турине при столкновениях с протестующими пострадали 100 правоохранителей

Более 100 стражей правопорядка пострадали в столкновениях с манифестантами, которые произошли накануне в Турине.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на официальные органы.

Уточняется, что ранения и травмы получили 97 полицейских, 5 карабинеров и 7 сотрудников Финансовой гвардии (силового подразделения Минэкономики).

Представители руководства Италии, а также оппозиции выразили солидарность правоохранительным органам. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила двух сотрудников полиции в больнице лично.

"Я созвала совещание на завтрашнее утро, чтобы обсудить недавние угрозы общественному порядку и оценить новые положения указа о безопасности. Мы сделаем все необходимое для восстановления порядка в стране", - написала Мелони в соцсети Х.

Отметим, что вчерашние протесты с участием 15 тыс. человек против закрытия по решению властей социального центра переросли в столкновения. В ходе манифестации звучали антиправительственные лозунги, призывы в поддержку Палестины. В определенный момент манифестанты стали поджигать мусорные контейнеры, взрывать петарды, закидывать полицейских камнями. Им был оказан отпор с применением водометов. При этом сообщается всего о нескольких арестованных.