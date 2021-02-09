Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом FIFA

На встрече состоялся обмен мнениями о продолжении футбольных матчей в условиях пандемии

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и вице-президенты - Эльшад Насиров и Эльхан Мамедов отправились в Доху. В рамках визита президент АФФА встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальный сайт Национальной ассоциации футбольных федераций Азербайджана. На встрече состоялся обмен мнениями о продолжении футбольных матчей в условиях пандемии.

Отметим, что в настоящее время в Дохе проходит клубный чемпионат мира. В финале, который состоится 11 февраля, встретятся немецкая "Бавария" и "Тигрес" (Мексика).