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Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом FIFA

Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом FIFA На встрече состоялся обмен мнениями о продолжении футбольных матчей в условиях пандемии
Футбол
9 февраля 2021 г. 11:36
Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом FIFA
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Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и вице-президенты - Эльшад Насиров и Эльхан Мамедов отправились в Доху. В рамках визита президент АФФА встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальный сайт Национальной ассоциации футбольных федераций Азербайджана. На встрече состоялся обмен мнениями о продолжении футбольных матчей в условиях пандемии.

Отметим, что в настоящее время в Дохе проходит клубный чемпионат мира. В финале, который состоится 11 февраля, встретятся немецкая "Бавария" и "Тигрес" (Мексика).

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Версия на азербайджанском языке Rövnəq Abdullayev FIFA-nın prezidenti ilə görüşüb

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