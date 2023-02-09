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Роналду оформил покер в игре с "Аль-Вахдой"

Роналду оформил покер в игре с "Аль-Вахдой" Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в игре 16-го тура чемпионата страны с "Аль-Вахдой" оформил покер.
Футбол
9 февраля 2023 г. 23:35
Роналду оформил покер в игре с Аль-Вахдой

Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в игре 16-го тура чемпионата страны с "Аль-Вахдой" оформил покер.

Как сообщает Report, в домашней игре Роналду вышел в стартовом составе.

Первый раз он поразил ворота соперника на 21-й минуте. Ему ассистировал Абдулрахман Гареб. Второй гол португалец забил на 40-й минуте. На этот раз результативную передачу на свой счёт записал Сами Аль-Наджи. В ситуации с третьим мячом он реализовал пенальти (51'), а четвёртый гол португалец забил добиванием.

Отметим, что после этой победы "Аль-Наср" упрочил свое лидерство, увеличив свои очки до 37. "Аль-Вахда" с 15 очками занимает 13-е место.

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