Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода

Трубопроводный консорциум TANAP Natural Gas Transmission Company (оператор по строительству и эксплуатации Трансанатолийского газопровода, TANAP) рассматривает семь вариантов расширения пропускной способности данного трубопровода.

Трубопроводный консорциум TANAP Natural Gas Transmission Company (оператор по строительству и эксплуатации Трансанатолийского газопровода, TANAP) рассматривает семь вариантов расширения пропускной способности данного трубопровода.

Об этом Report сообщил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

“Мы рассматриваем несколько вариантов расширения мощности трубопровода TANAP. Всего изучается семь сценариев, подразумевающих расширение на различные объемы. Инвестиционного решения по расширению трубопровода пока нет, и консорциум TANAP не может принять его единолично", - сказал он.

Дюзйол отметил, что решение об увеличении мощности газопровода может быть принято при наличии соответствующей заинтересованности у европейских потребителей и договоренностей с владельцами трубопровода и производителями газа.

"Однако Европа не посылает четких сигналов, в частности, относительно спроса на газ. Между Азербайджаном и европейскими покупателями должны быть подписаны долгосрочные договора на покупку газа, а для поставки по TANAP дополнительных объемов необходимо будет заключить транзитные договора. Решение по инвестициям с целью наращивания объемов добычи должно быть принято и производителем газа. Все это требует времени", - отметил Дюзйол.

Он подчеркнул, что уже после подписания этих договоров определятся объемы, на которые будет ориентировано решение об увеличении пропускной способности трубопровода, а также уточнен бюджет проекта.

При этом гендиректор отметил, что для доведения мощности газопровода до 31 млрд кубометров в год потребуется в среднем 5 лет.

"Наше главное преимущество в том, что строительства нового трубопровода не потребуется, только установка дополнительных компрессорных станций. Сейчас действуют две компрессорные станции, но их число может быть увеличено до 6 при расширении TANAP до 31 млрд кубометров в год", - сказал он.

По словам Дюзйола, спрос на газ в Европе снизился, что толкает цены вниз и не способствует принятию инвестиционного решения для наращивания добычи. Кроме того, свое влияние оказывает и стремление большинства стран к декарбонизации своих экономик и внедрению низкоуглеродных решений.

"Вместе с тем, мы считаем, что спрос на газ будет, поскольку это единственная экологически чистая альтернатива для использования в производстве электроэнергии по сравнению с каменным углем или ядерным топливом", - отметил он.

Дюзйол также сообщил, что пропускная способность газопровода составляет 16,2 млрд кубометров газа в год, из них 5,7 млрд кубометров поставляется в Турцию, остальные объемы - в Европу.

По данным SOCAR, по состоянию на 1 мая 2024 года по TANAP было транспортировано 62 млрд кубометров.

Отметим, что TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне, у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ с "Шах-Дениз-2" поставляется в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 километров.