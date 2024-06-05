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Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон

Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC надеется на сотрудничество с Государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR в проекте Абшерон.
Энергетика
5 июня 2024 г. 17:29
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон

Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC надеется на сотрудничество с Государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR в проекте "Абшерон".

Об этом Report заявил исполнительный директор по низкоуглеродным решениям и международному развитию компании ADNOC Мусаббех Аль Кааби.

По его словам, компания продолжит инвестировать в ВИЭ и развитие экологически чистой энергетики во всем Каспийском региону "через долю в MASDAR".

“Мы видим огромный потенциал для того, чтобы этот регион [Каспийский] мог играть важную роль в энергетических системах будущего",- сказал Мусаббех Аль Кааби.

Исполнительный директор по низкоуглеродным решениям и международному развитию компании также высоко оценил проведение Бакинской энергетической недели.

"Это мероприятие помогает расширить сотрудничество между ADNOC и ее партнерами в Азербайджане",- добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Al Kaabi: "ADNOC “Abşeron” layihəsində SOCAR ilə gələcək əməkdaşlığa ümid edir" - EKSKLÜZİV
Версия на английском языке Al Kaabi: ADNOC looks forward to working with SOCAR on world-class Absheron

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