Рейтинг УЕФА: "Карабах" добавил коэффициента к рейтингу Азербайджана

Футбольная команда "Карабах" улучшила коэффициент Азербайджана в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря победе клуба на своем поле над датским "Копенгагеном" (2:0) во II туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Эта победа добавила 0,500 коэффициента к рейтингу Азербайджана.

В настоящее время Азербайджан занимает 25-е место с коэффициентом 22.000. Сербия занимает 24-е место (22.375), а Словакия - 26-е (21.375).

Англия лидирует в рейтинге коэффициентов УЕФА (97.116).