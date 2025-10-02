Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Рейтинг УЕФА: "Карабах" добавил коэффициента к рейтингу Азербайджана

    Футбол
    • 02 октября, 2025
    • 09:29
    Футбольная команда "Карабах" улучшила коэффициент Азербайджана в рейтинге УЕФА.

    Как сообщает Report, это стало возможным благодаря победе клуба на своем поле над датским "Копенгагеном" (2:0) во II туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Эта победа добавила 0,500 коэффициента к рейтингу Азербайджана.

    В настоящее время Азербайджан занимает 25-е место с коэффициентом 22.000. Сербия занимает 24-е место (22.375), а Словакия - 26-е (21.375).

    Англия лидирует в рейтинге коэффициентов УЕФА (97.116).
    Лента новостей