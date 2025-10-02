UEFA reytinqi: "Qarabağ" Azərbaycanın əmsalını daha da artırıb
Futbol
- 02 oktyabr, 2025
- 09:05
"Qarabağ" komandası UEFA reytinqində Azərbaycanın əmsalını artırıb.
"Report"un məlumatına görə, bu, "köhlən atlar"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunda evdə Danimarkanın "Kopenhagen" klubunu məğlub etməsi (2:0) ilə mümkün olub.
Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv qələbə sayəsində ölkənin hesabına daha 0.500 əmsal yazdırıb. Azərbaycan hazırda 22.000 əmsalla 25-ci pillədə qərarlaşıb. 24-cü yerdə Serbiya (22.375), 26-cı sırada Slovakiyadır (21.375).
Qeyd edək ki, İngiltərə (97.116) UEFA reytinqində birincidir.
