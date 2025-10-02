İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    UEFA reytinqi: "Qarabağ" Azərbaycanın əmsalını daha da artırıb

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2025
    • 09:05
    UEFA reytinqi: Qarabağ Azərbaycanın əmsalını daha da artırıb

    "Qarabağ" komandası UEFA reytinqində Azərbaycanın əmsalını artırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu, "köhlən atlar"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunda evdə Danimarkanın "Kopenhagen" klubunu məğlub etməsi (2:0) ilə mümkün olub.

    Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv qələbə sayəsində ölkənin hesabına daha 0.500 əmsal yazdırıb. Azərbaycan hazırda 22.000 əmsalla 25-ci pillədə qərarlaşıb. 24-cü yerdə Serbiya (22.375), 26-cı sırada Slovakiyadır (21.375).

    Qeyd edək ki, İngiltərə (97.116) UEFA reytinqində birincidir.
    UEFA reytinqi Çempionlar Liqası əsas mərhələ "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyunu Əmsal
    Рейтинг УЕФА: "Карабах" добавил коэффициента к рейтингу Азербайджана
    UEFA Ranking: Qarabag raises Azerbaijan"s coefficient

    Son xəbərlər

    09:47

    "Qarabağ"ın futbolçusu Məhəmməd Salah və Kilian Mbappenin nailiyyətini təkrarlayıb

    Futbol
    09:45
    Foto

    "Bahar" və "Qum-dəniz" yataqlarının yenidən işlənməsi üzrə əməkdaşlıq sənədi imzalanıb

    Energetika
    09:37

    UEFA Konfrans Liqasında əsas mərhələ bu gün başlayır

    Futbol
    09:32

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    İqtisadiyyat
    09:27

    Tramp kəşfiyyat xidmətlərinin qapalı brifinqində iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    09:26

    Nyu-Yorkda iki təyyarə toqquşub, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    09:14

    UEFA Avropa Liqası: "Fənərbağça" bu gün Fransa klubu ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    09:05

    UEFA reytinqi: "Qarabağ" Azərbaycanın əmsalını daha da artırıb

    Futbol
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.10.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti