MOK-un vitse-prezidenti: "Bu il Azərbaycan idmanı üçün çox əhəmiyyətlidir"
Fərdi
- 08 yanvar, 2026
- 17:35
Bu il Azərbaycan idmanı üçün çox əhəmiyyətlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə güləş üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimində deyib.
O, yarışlara ciddi hazırlaşmağın vacibliyini vurğulayıb:
"Bu il Azərbaycan idmanı üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki lisenziya yarışları keçiriləcək. Ciddi hazırlaşmaq lazımdır. Bu çempionatın fərqi ondan ibarətdir ki, burada müxtəlif növlər üzrə idmançılar yarışır".
Qeyd edək ki, sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan çempionatı yanvarın 11-də başa çatacaq.
