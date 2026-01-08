İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Fərdi
    • 08 yanvar, 2026
    • 17:35
    MOK-un vitse-prezidenti: Bu il Azərbaycan idmanı üçün çox əhəmiyyətlidir

    Bu il Azərbaycan idmanı üçün çox əhəmiyyətlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə güləş üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimində deyib.

    O, yarışlara ciddi hazırlaşmağın vacibliyini vurğulayıb:

    "Bu il Azərbaycan idmanı üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki lisenziya yarışları keçiriləcək. Ciddi hazırlaşmaq lazımdır. Bu çempionatın fərqi ondan ibarətdir ki, burada müxtəlif növlər üzrə idmançılar yarışır".

    Qeyd edək ki, sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan çempionatı yanvarın 11-də başa çatacaq.

