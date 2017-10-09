Рашад Садигов: Я не пожалел об ошибке УЕФА

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Я азербайджанский футболист, который забил больше всех голов в еврокубках. Лучший гол я забил в Италии "Интеру". Это был последний матч группового этапа Лиги Европы. И на самом деле мой удар был впечатляющим. Это самый запомнившийся мой гол".

Как сообщает Report, об этом игрок "Нефтчи" Рашад Садигов рассказал телеканалу клуба. В сезоне 2012/2013 гг. команда победила кипрский АПОЭЛ в плей-офф по итогам двух игр (1:1, 3:1) и прошла в групповой этап. Один из голов в ответном матче с АПОЭЛ забил Рашад Садигов, хотя гол был записан на имя Джавида Имамвердиева. Опытный полузащитник сказал, что не собирается жаловаться на допущенную УЕФА ошибку: "Я не пожалел об ошибке УЕФА. Главное, что мы прошли в группу Лиги Европы. И сейчас не имеет значения, забил я гол или нет. Я не веду конкуренцию ради гола. Просто стараюсь, чтобы команда одержала победу. Не важно кто забил гол, я или другой футболист. Нужно думать об успехе, победе команды. Конечно, я, как и каждый игрок, хотел бы увеличить количество голов. Но ради победы команды я сделаю все возможное. Для этого нужно завоевать путевку на еврокубки".

Садигов попросил фанатов проявить терпение: "Я считаю, что наша команда станет одним из самых реальных кандидатов на попадание в еврокубки, просто будьте терпеливее и поддерживайте нас".