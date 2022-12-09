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Президент ПСЖ: Месси хочет остаться в клубе

Президент ПСЖ: Месси хочет остаться в клубе Месси хочет остаться в клубе.
Футбол
9 декабря 2022 г. 02:09
Президент ПСЖ: Месси хочет остаться в клубе

Месси хочет остаться в клубе.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, об этом заявил президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи.

По его словам, аргентинский нападающий счастлив в клубе.

"Это видно по его игре за сборную Аргентины. Когда игрок несчастен, это заметно по играм в национальной команде. В этом сезоне Месси великолепно играет за нас, забил много голов и отдал много голевых передач как в составе сборной, так и в составе клуба. Так что мы договорились, что после ЧМ-2022 сядем и все обсудим. Обе стороны всем довольны", - сказал Аль-Хелайфи.

Отметим, что контракт Лионеля Месси с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке PSJ-nin prezidenti: "Messi komandada qalmaq istəyir"

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