Президент ФИФА: В футболе коррупции нет

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ "Я могу защитить себя. Для этого у меня достаточно сил". Как сообщает Report, об этом ВВС заявил президент ФИФА Йозеф Блаттер.

Й.Блаттер прокомментировал вопрос, связанный с коррупцией в высшей футбольной организации, и отметил, что может покинуть пост президента в целях защиты ФИФА: "Я знаю, что сделал, и чего не делал. Моя совесть чиста".

"В футболе коррупции нет. Коррупция может быть на какой-то стадии, в индивидуальном порядке. Однако в этом вопросе общей проблемы не вижу", - подчеркнул Йозеф Блаттер.