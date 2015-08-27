 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент ФИФА: В футболе коррупции нет

    Моя совесть чиста

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ "Я могу защитить себя. Для этого у меня достаточно сил". Как сообщает Report, об этом  ВВС заявил президент ФИФА Йозеф Блаттер.

    Й.Блаттер прокомментировал вопрос, связанный с коррупцией в высшей футбольной организации, и отметил, что может покинуть пост президента в целях защиты ФИФА:  "Я знаю, что сделал, и  чего не делал. Моя совесть чиста".

    "В футболе коррупции нет. Коррупция может быть на какой-то стадии, в индивидуальном порядке. Однако в этом вопросе общей проблемы не вижу", - подчеркнул Йозеф Блаттер. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi