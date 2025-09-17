Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой в ЛЧ

    Футбол
    • 17 сентября, 2025
    • 01:54
    Президент АФФА поздравил Карабах с победой в ЛЧ

    Президент АФФА Ровшан Наджаф поздравил агдамский футбольный клуб "Карабах" с гостевой победой со счетом 2:3 над португальской "Бенфикой" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как передает Report, публикация размещена на странице функционера в соцсети Х.

    "От всего сердца поздравляю футбольный клуб "Карабах", который на старте Лиги чемпионов УЕФА завоевал великолепную победу. Желаю нашей команде успехов и в предстоящих матчах.

    Мои поздравления!!!", - написал он.

    Лента новостей