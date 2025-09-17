Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой в ЛЧ

Президент АФФА Ровшан Наджаф поздравил агдамский футбольный клуб "Карабах" с гостевой победой со счетом 2:3 над португальской "Бенфикой" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, публикация размещена на странице функционера в соцсети Х.

"От всего сердца поздравляю футбольный клуб "Карабах", который на старте Лиги чемпионов УЕФА завоевал великолепную победу. Желаю нашей команде успехов и в предстоящих матчах.

Мои поздравления!!!", - написал он.