Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой в ЛЧ
Футбол
- 17 сентября, 2025
- 01:54
Президент АФФА Ровшан Наджаф поздравил агдамский футбольный клуб "Карабах" с гостевой победой со счетом 2:3 над португальской "Бенфикой" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, публикация размещена на странице функционера в соцсети Х.
"От всего сердца поздравляю футбольный клуб "Карабах", который на старте Лиги чемпионов УЕФА завоевал великолепную победу. Желаю нашей команде успехов и в предстоящих матчах.
Мои поздравления!!!", - написал он.
Последние новости
02:25
Глава ЕК по итогам разговора с Трампом раскрыла детали 19-го пакета антироссийских санкцийДругие страны
02:03
Главный тренер "Бенфики": Обосновать причину проигрыша сложноФутбол
01:54
Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой в ЛЧФутбол
01:50
Фото
В Сумгайыте мужчина убил супругу, после чего покончил с собойПроисшествия
01:43
Гурбан Гурбанов: Вера в себя моих подопечных помогла одержать победуФутбол
01:35
Фарид Гаибов поздравил "Карабах" с исторической победой в Лиге чемпионов УЕФАИндивидуальные
01:29
Трамп прибыл с госвизитом в ВеликобританиюДругие страны
01:10
В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА проведено шесть матчейФутбол
00:54
Фото
Видео