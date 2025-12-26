МФЦА привлек в экономику Казахстана в 2025 году инвестиции на $6 млрд

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в 2025 году обеспечил привлечение в экономику Казахстана инвестиций на сумму $6 млрд, что на $2,9 млрд больше, чем в 2024 году.

Как передает казахстанское бюро Report, согласно информации МФЦА, в 2025 году привлечено $4 млрд в виде портфельных инвестиций, еще $2 млрд составили инвестиции участников центра.

"За время работы с 2018 года через площадку МФЦА в экономику Казахстана было привлечено $20 млрд", - отмечается в пресс-релизе.

В 2025 году в МФЦА стали участниками более 1400 новых компаний, что на 300 компаний больше, чем годом ранее.

"В текущем году была проведена первая встреча Тюркского совета по зеленым финансам для обсуждения развития зеленого и устойчивого финансирования в странах Организации тюркских государств. По итогам встречи стороны подписали совместное коммюнике, подтвердив приверженность устойчивому зеленому развитию, адаптации к изменению климата и охране окружающей среды", - подчеркивает центр.

МФЦА в 2025 году выпустил 9 отраслевых отчетов, в том числе о перспективах углубления экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном.

"При содействии Центра зеленых финансов (ЦЗФ) МФЦА за годы работы было реализовано около 70% всех зеленых облигаций и кредитов в Казахстане. С момента запуска рынка устойчивых финансов и к концу 2025 года в стране были размещены облигации и выданы кредиты на общую сумму $2,5 млрд, при этом в региональном охвате 7 выпусков инструментов устойчивого финансирования (в Кыргызстане, Узбекистане и Азербайджане) были осуществлены с внешней оценкой от ЦЗФ", - отмечается в сообщении центра.