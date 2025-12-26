Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    WUF13 в Баку соберет около 30 тыс. участников из разных стран

    WUF13 в Баку соберет около 30 тыс. участников из разных стран

    13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года, станет одной из крупнейших международных платформ для обсуждения устойчивого городского развития.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил менеджер по медиа-связям Азербайджанской операционной компании WUF13 Эльдар Расулов.

    Он отметил, что сессия WUF13 является одной из самых престижных международных платформ, организованных совместно Программой ООН по населенным пунктам и правительством Азербайджана.

    "Сессия WUF13, являясь важным этапом глобальной повестки городского развития, представляет собой значимое международное мероприятие, объединяющее глобальный политический диалог в сфере устойчивого городского развития, а также обмен знаниями и передовым опытом. Форум впервые пройдет в Каспийском и Южно-Кавказском регионе, и ожидается, что мероприятие посетят около 10 тыс. международных участников, а общее число участников составит примерно 30 тыс.", - сказал Расулов.

    Он подчеркнул, что в отличие от предыдущих мероприятий WUF, форум пойдет с участием многочисленных глав государств и правительств.

    "В рамках мероприятия будет организовано 40 основных сессий и 350 партнерских мероприятий. Основные мероприятия форума будут обеспечены синхронным переводом на восемь языков, включая язык жестов. С целью организации 13-й сессии WUF13 на высоком уровне, Азербайджанская операционная компания начала свою деятельность 30 июня 2025 года. За короткое время была проведена комплексная работа в таких областях, как институциональная подготовка, планирование пространственной инфраструктуры, управление операциями, транспорт, маркетинг и коммуникации", - отметил Расулов.

    Он подчеркнул, что одним из основных приоритетов для успешной организации мероприятия такого масштаба является формирование штата профессионалов: "В настоящее время сформирован рабочий штат, состоящий из около 300 сотрудников, большинство их которых профессиональные специалисты с опытом организации международных мероприятий".

    WUF13 Всемирный форум городов Эльдар Расулов
