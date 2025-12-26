Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Алматы из-за смерти пассажира

    В регионе
    • 26 декабря, 2025
    • 11:18
    Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Алматы из-за смерти пассажира

    Самолет авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в международном аэропорту Алматы из-за чрезвычайного происшествия на борту - смерти пассажира.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

    "Самолет, летевший из Мюнхена в Пекин, экстренно сел в Алматы после того, как одному из пассажиров стало плохо и он потерял сознание. К воздушному судну оперативно прибыли медслужба аэропорта и бригада "скорой помощи", которые установили, что пассажир умер еще в воздухе. Скоропостижно скончавшийся является гражданином иностранного государства", - отметили в ведомстве.

    Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

    Lufthansa смерть пассажира Алматы Мюнхен-Пекин
    "Lufthansa" təyyarəsi Almatıda təcili eniş edib

    Последние новости

    12:10

    В Турции задержан боевик ИГ, готовивший теракты в Новый год

    В регионе
    12:08

    Фарид Шафиев: Выборы в Армении интересны для нас

    Внешняя политика
    12:08

    Произведенные в Карабахе товары могут экспортироваться в Турцию на льготных условиях

    Бизнес
    12:07

    Кабмин утвердил порядок ведения реестра рисков информационной безопасности

    Внутренняя политика
    12:01

    В аэропорту Шереметьево у пассажира из КНР обнаружили более 50 шкур крокодилов

    В регионе
    11:58

    В Азербайджане предлагают создать правовую базу для борьбы с виртуальной зависимостью

    Милли Меджлис
    11:53

    Должностные лица Минобороны Армении обвиняются в хищении дизтоплива

    В регионе
    11:49

    Мамедов: Объявление 2026 года Годом градостроительства отражает подход Азербайджана к восстановлению

    Внешняя политика
    11:46

    Торгпред: Азербайджанские товары слабо представлены на турецком рынке

    Бизнес
    Лента новостей