Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Алматы из-за смерти пассажира
В регионе
- 26 декабря, 2025
- 11:18
Самолет авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в международном аэропорту Алматы из-за чрезвычайного происшествия на борту - смерти пассажира.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на департамент полиции на транспорте.
"Самолет, летевший из Мюнхена в Пекин, экстренно сел в Алматы после того, как одному из пассажиров стало плохо и он потерял сознание. К воздушному судну оперативно прибыли медслужба аэропорта и бригада "скорой помощи", которые установили, что пассажир умер еще в воздухе. Скоропостижно скончавшийся является гражданином иностранного государства", - отметили в ведомстве.
Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.
Последние новости
12:10
В Турции задержан боевик ИГ, готовивший теракты в Новый годВ регионе
12:08
Фарид Шафиев: Выборы в Армении интересны для насВнешняя политика
12:08
Произведенные в Карабахе товары могут экспортироваться в Турцию на льготных условияхБизнес
12:07
Кабмин утвердил порядок ведения реестра рисков информационной безопасностиВнутренняя политика
12:01
В аэропорту Шереметьево у пассажира из КНР обнаружили более 50 шкур крокодиловВ регионе
11:58
В Азербайджане предлагают создать правовую базу для борьбы с виртуальной зависимостьюМилли Меджлис
11:53
Должностные лица Минобороны Армении обвиняются в хищении дизтопливаВ регионе
11:49
Мамедов: Объявление 2026 года Годом градостроительства отражает подход Азербайджана к восстановлениюВнешняя политика
11:46