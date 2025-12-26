Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Алматы из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в международном аэропорту Алматы из-за чрезвычайного происшествия на борту - смерти пассажира.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

"Самолет, летевший из Мюнхена в Пекин, экстренно сел в Алматы после того, как одному из пассажиров стало плохо и он потерял сознание. К воздушному судну оперативно прибыли медслужба аэропорта и бригада "скорой помощи", которые установили, что пассажир умер еще в воздухе. Скоропостижно скончавшийся является гражданином иностранного государства", - отметили в ведомстве.

Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.