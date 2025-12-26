İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    "Lufthansa" təyyarəsi Almatıda təcili eniş edib

    Region
    • 26 dekabr, 2025
    • 11:30
    Lufthansa təyyarəsi Almatıda təcili eniş edib

    "Lufthansa" aviaşirkətinə məxsus təyyarə bortda fövqəladə hadisə - sərnişinin ölümü səbəbindən Qazaxıstanın Almatı Beynəlxalq Hava Limanına təcili eniş edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan KİV-i nəqliyyatdakı polis departamentinə istinadən məlumat yayıb.

    "Münxendən Pekinə uçan təyyarə, sərnişinlərdən birinin huşunu itirməsi səbəbindən təcili olaraq Almatıya eniş edib. Təyyarəyə dərhal hava limanının tibbi xidməti və təcili yardım briqadası çatıb, onlar sərnişinin artıq havada ikən öldüyünü bildiriblər. Vəfat edən şəxs xarici ölkə vətəndaşıdır", - qurumdan qeyd olunub.

    Ölümün ilkin səbəbi kəskin ürək çatışmazlığı olub.

    Qazaxıstan Almatı təyyarə Təcili eniş
    Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Алматы из-за смерти пассажира

    Son xəbərlər

    12:06

    Azərbaycan gimnastları üçün antidopinq maarifləndirmə seminarı keçirilib

    Fərdi
    12:04

    "Şərurlu İsfəndiyar"a bəraət verilib

    Hadisə
    12:03

    Sosial Xidmət Xəritəsi istifadəyə verilib

    Sosial müdafiə
    12:02

    "İnter" xorvatiyalı futbolçunu heyətinə qatmaq üçün danışıqlar aparır

    Futbol
    11:55

    Tural Əhmədov: Peşə tanınması imtahanında "İbtidai sinif müəllimliyi" üzrə 83% namizəd uğursuz olub

    Elm və təhsil
    11:51

    Bu il Azərbaycanda 4333 xarici kvalifikasiya tanınıb

    Elm və təhsil
    11:51

    BŞTİ: Bu il işə qəbul üzrə üç minə yaxın vakansiya təqdim olunub

    Elm və təhsil
    11:45

    Rey Kərimoğlu: 8 rayon və şəhərdə minadan zərərçəkənlərin ehtiyacları öyrənilib

    Daxili siyasət
    11:42

    İnformasiya təhlükəsizliyi riskləri reyestrinin aparılma qaydası təsdiqlənib, "Təhdidlər və həllər" kataloqu yaradılacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti