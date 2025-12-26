"Lufthansa" təyyarəsi Almatıda təcili eniş edib
Region
- 26 dekabr, 2025
- 11:30
"Lufthansa" aviaşirkətinə məxsus təyyarə bortda fövqəladə hadisə - sərnişinin ölümü səbəbindən Qazaxıstanın Almatı Beynəlxalq Hava Limanına təcili eniş edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan KİV-i nəqliyyatdakı polis departamentinə istinadən məlumat yayıb.
"Münxendən Pekinə uçan təyyarə, sərnişinlərdən birinin huşunu itirməsi səbəbindən təcili olaraq Almatıya eniş edib. Təyyarəyə dərhal hava limanının tibbi xidməti və təcili yardım briqadası çatıb, onlar sərnişinin artıq havada ikən öldüyünü bildiriblər. Vəfat edən şəxs xarici ölkə vətəndaşıdır", - qurumdan qeyd olunub.
Ölümün ilkin səbəbi kəskin ürək çatışmazlığı olub.
Son xəbərlər
12:06
Azərbaycan gimnastları üçün antidopinq maarifləndirmə seminarı keçirilibFərdi
12:04
"Şərurlu İsfəndiyar"a bəraət verilibHadisə
12:03
Sosial Xidmət Xəritəsi istifadəyə verilibSosial müdafiə
12:02
"İnter" xorvatiyalı futbolçunu heyətinə qatmaq üçün danışıqlar aparırFutbol
11:55
Tural Əhmədov: Peşə tanınması imtahanında "İbtidai sinif müəllimliyi" üzrə 83% namizəd uğursuz olubElm və təhsil
11:51
Bu il Azərbaycanda 4333 xarici kvalifikasiya tanınıbElm və təhsil
11:51
BŞTİ: Bu il işə qəbul üzrə üç minə yaxın vakansiya təqdim olunubElm və təhsil
11:45
Rey Kərimoğlu: 8 rayon və şəhərdə minadan zərərçəkənlərin ehtiyacları öyrənilibDaxili siyasət
11:42