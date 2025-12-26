Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Преференциальная торговля между Азербайджаном и Турцией может охватить больше товаров

    Бизнес
    • 26 декабря, 2025
    • 11:33
    Преференциальная торговля между Азербайджаном и Турцией может охватить больше товаров

    Сфера действия соглашения о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией может быть расширена.

    Как сообщает Report, об этом заявила главный торговый советник посольства Турции в Азербайджане Гюлизар Яваш на мероприятии на тему "Выход на турецкий рынок: экспорт, правовые и практические аспекты" в Баку.

    По ее словам, если до настоящего времени соглашение предусматривало преференциальный торговый режим для импорта-экспорта 30 товаров, то теперь планируется расширить этот список до 50.

    "В настоящее время в список входят в основном сельскохозяйственная продукция Азербайджана и промышленная продукция Турции", - добавила представитель посольства.

    Турция преференциальная торговля Гюлизар Яваш
    Azərbaycan-Türkiyə Preferensial Ticarət Sazişinin əhatə dairəsi genişləndirilə bilər

    Последние новости

    12:08

    Фарид Шафиев: Выборы в Армении интересны для нас

    Внешняя политика
    12:08

    Произведенные в Карабахе товары могут экспортироваться в Турцию на льготных условиях

    Бизнес
    12:07

    Кабмин утвердил порядок ведения реестра рисков информационной безопасности

    Внутренняя политика
    12:01

    В аэропорту Шереметьево у пассажира из КНР обнаружили более 50 шкур крокодилов

    В регионе
    11:58

    В Азербайджане предлагают создать правовую базу для борьбы с виртуальной зависимостью

    Милли Меджлис
    11:53

    Должностные лица Минобороны Армении обвиняются в хищении дизтоплива

    В регионе
    11:49

    Мамедов: Объявление 2026 года Годом градостроительства отражает подход Азербайджана к восстановлению

    Внешняя политика
    11:46

    Торгпред: Азербайджанские товары слабо представлены на турецком рынке

    Бизнес
    11:41

    Мирзиёев представил планы по росту ВВП Узбекистана к 2030 году

    В регионе
    Лента новостей