Преференциальная торговля между Азербайджаном и Турцией может охватить больше товаров

Сфера действия соглашения о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией может быть расширена.

Как сообщает Report, об этом заявила главный торговый советник посольства Турции в Азербайджане Гюлизар Яваш на мероприятии на тему "Выход на турецкий рынок: экспорт, правовые и практические аспекты" в Баку.

По ее словам, если до настоящего времени соглашение предусматривало преференциальный торговый режим для импорта-экспорта 30 товаров, то теперь планируется расширить этот список до 50.

"В настоящее время в список входят в основном сельскохозяйственная продукция Азербайджана и промышленная продукция Турции", - добавила представитель посольства.