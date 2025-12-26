Преференциальная торговля между Азербайджаном и Турцией может охватить больше товаров
Бизнес
- 26 декабря, 2025
- 11:33
Сфера действия соглашения о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией может быть расширена.
Как сообщает Report, об этом заявила главный торговый советник посольства Турции в Азербайджане Гюлизар Яваш на мероприятии на тему "Выход на турецкий рынок: экспорт, правовые и практические аспекты" в Баку.
По ее словам, если до настоящего времени соглашение предусматривало преференциальный торговый режим для импорта-экспорта 30 товаров, то теперь планируется расширить этот список до 50.
"В настоящее время в список входят в основном сельскохозяйственная продукция Азербайджана и промышленная продукция Турции", - добавила представитель посольства.
