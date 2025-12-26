Azərbaycan-Türkiyə Preferensial Ticarət Sazişinin əhatə dairəsi genişləndirilə bilər
- 26 dekabr, 2025
- 11:03
Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanmış Preferensial Ticarət Sazişinin əhatə dairəsi genişləndirilə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyinin baş ticarət müşaviri Gülizar Yavaş Bakıda keçirilən "Türkiyə bazarına çıxış: İxrac, hüquqi və praktiki aspektlər" mövzusunda tədbirdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, əgər indiyə qədər saziş 30 malın preferensial ticarət rejimi idxal-ixracını nəzərdə tutursa, hazırda siyahının 50 mala qədər genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.
"Hazırda siyahıda əsasən Azərbaycanın kənd təsərrüfatı, Türkiyənin isə sənaye məhsulları var", - deyə səfirlik rəsmisi əlavə edib.
G.Yavaş həmçinin deyib ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında ticarətlə bağlı yaranan problemlərin həll edilməsi üçün ortaq platformanın qurulması planlaşdırılır: "Dekabrın 1-də iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovla keçirdiyimiz görüşdə, onun texniki işçi qrupu yaradılması ilə bağlı bir təklifi oldu. Bu cür platformalar bizə qarşılıqlı investisiyaları artırmağa kömək edəcək".