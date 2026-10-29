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    Azərbaycan İsveçrəyə neft satışını 3 dəfə artırıb

    Energetika
    • 29 oktyabr, 2026
    • 16:20
    Azərbaycan İsveçrəyə neft satışını 3 dəfə artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan İsveçrəyə 272 min 501,37 ton xam neft ixrac edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu miqdarda məhsulun dəyəri 193 milyon 596,32 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2025-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə 3 dəfə, dəyəri isə 3,6 dəfə çoxdur.

    İsveçrəyə ixrac edilən xam neftin Azərbaycanın ümumi neft ixracında payı 1,72 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan dəyəri 10 milyard 103 milyon 482,51 min ABŞ dolları olan 15 milyon 829 min 589,9 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    Neft ixracı Xarici ticarət dövriyyəsi Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) İsveçrə
    Azerbaijan's crude oil exports to Switzerland triple in January–September
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