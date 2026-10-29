İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Boris Nəcəfov: "Oceanman Azerbaijan Sea Breeze" açıq suda üzmə yarışı fantastik təcrübə olacaq"

    Fərdi
    • 29 oktyabr, 2026
    • 16:18
    Boris Nəcəfov: Oceanman Azerbaijan Sea Breeze açıq suda üzmə yarışı fantastik təcrübə olacaq

    "Oceanman Azerbaijan Sea Breeze" açıq suda üzmə yarışı fantastik təcrübə olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Boris Nəcəfov mətbuat konfransında deyib.

    Cəbəllütariq boğazını üzərək keçən ilk azərbaycanlı olan idmançı 2027-ci ildə baş tutacaq turnirlə bağlı danışıb:

    "Tədbir fantastik keçəcək və bu, həqiqətən də fantastik təcrübə olacaq. Biz nəinki böyüklərdən, həm də uşaqlardan danışırıq. Bizim onlar üçün xüsusi kateqoriyamız, həmçinin böyük uşaqlar, yeniyetmələr var. Beləliklə, burada hətta 10 yaşlı uşaqlar da iştirak edə bilər. Yarışın rəsmi saytında iştirak qiymətləri ilə tanış ola bilərsiniz. Qeydiyyat bir neçə dəqiqə əvvəl başlayıb, artıq iki nəfər qeydiyyatdan keçib".

    Qeyd edək ki, turnir 2027-ci ilin sentyabrında "Sea Breeze" ərazisində keçiriləcək. Tədbir müxtəlif ölkələrdən peşəkar idmançıları, üzgüçülük həvəskarlarını və qonaqları bir araya gətirəcək. "Oceanman" yarışının mərhələləri dünyanın 35-dən çox ölkəsində keçirilir. Seriya peşəkar idmançıları, təcrübəli üzgüçüləri, 7–75 yaşarası həvəskarları, ailələri və korporativ komandaları bir araya gətirir.

    "Oceanman Azerbaijan – Sea Breeze" yarışlarının proqramına müxtəlif məsafələr üzrə üzgüçülük yarışları daxildir. İştirakçılar 10 kilometrlik "Oceanman", 5 kilometrlik "Half Oceanman" və 2 kilometrlik sprint yarışlarında mübarizə aparacaqlar.

    Boris Nəcəfov Oceanman Azerbaijan Sea Breeze
    Boris Najafov highlights youth participation in Oceanman Azerbaijan
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:12
    Taleh Babayev: "2026-cı ilin ən yaxşısı seçilmək hər bir minifutbolçunun arzusudur"
    Futbol
    17:10
    Azərbaycan Zimbabvedən avokado tədarük etməyə başlayıb
    ASK
    17:04
    Milanda sinaqoq və məsciddə terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Digər ölkələr
    16:55
    Şimali Kipr Mahmud Abbasın Kipr Respublikasına səfərini təəssüflə qarşılayıb
    Digər ölkələr
    16:53
    Azərbaycan və Özbəkistan arasında əbədi dostluq haqqında müqavilə təsdiq ediləcək
    Milli Məclis
    16:52
    AK uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə dair milli qanunların təxirə salınmasını tələb edir
    Digər ölkələr
    16:50
    Ceyranbatanda 10 şagird zəhərlənib
    Hadisə
    16:46
    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib
    Futbol
    16:46
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti