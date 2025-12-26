Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Баку готовится принять WUF13: на стадионе создается масштабная инфраструктура

    • 26 декабря, 2025
    • 11:22
    Баку готовится принять WUF13: на стадионе создается масштабная инфраструктура

    На Бакинском олимпийском стадионе начались работы по созданию инфраструктуры для проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), который пройдет в Баку в мае 2026 года.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил менеджер по связям со СМИ Азербайджанской операционной компании WUF13 Эльдар Расулов.

    Он отметил, что выбранная площадка полностью соответствует масштабу и требованиям международного форума, а на территории стадиона создается современная инфраструктура.

    По словам менеджера, планируется создание конференц-залов и других объектов на общей площади около 92 тысяч квадратных метров. В рамках форума также пройдет выставка Urban Expo, которая разместится на площади 35 тысяч квадратных метров. В ней смогут принять участие представители различных структур ООН, академических учреждений, международных финансовых организаций, НПО, фондов и частных компаний.

    Эльдар Расулов подчеркнул, что форум открыт для всех желающих: "Регистрация бесплатная, она стартовала в сентябре этого года на официальном сайте ООН-Хабитат. Кроме того, для удобства участников разработан план транспортной логистики: определены 11 транспортных хабов и ведется картирование маршрутов между Международным аэропортом Гейдара Алиева, отелями, центральными районами Баку и Олимпийским стадионом".

    Он также добавил, что при организации WUF13 особое внимание уделяется принципам устойчивого развития. Мероприятие будет проведено в соответствии с международным стандартом ISO 20121. Кроме того, важную роль в его организации сыграют волонтеры. Для этого был создан Центр волонтеров, а в период регистрации поступило около 16 тысяч заявок. В итоге 2 500 волонтеров, прошедших отбор и обучение, будут задействованы в различных направлениях на форуме.

    Bakı Olimpiya Stadionunda WUF13 üçün infrastruktur yaradılır
    Official: Baku Olympic Stadium prepares infrastructure for WUF13

