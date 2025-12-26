Расулов: Опыт Азербайджана на COP29 создал прочную институциональную базу для WUF13

Проведение 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) подтверждает высокий организационный и оперативный потенциал Азербайджана, сформированный в результате успешного проведения международных мероприятий за последнее десятилетие.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил менеджер по связям с медиа азербайджанской операционной компании WUF13 Эльдар Расулов.

По его словам, вопросы безопасности и контроля за потоком людей во время WUF13 имеют особое значение:

"Регулярно проводятся встречи с правоохранительными органами, и во время мероприятия на территории проведения форума также будет осуществляться контроль со стороны службы безопасности ООН. Проведение WUF13 подтверждает высокий организационный и оперативный потенциал Азербайджана, сформированный в результате успешного проведения международных мероприятий за последнее десятилетие. COP29, в котором участвовали десятки тысяч человек, сотни официальных делегаций и международные СМИ, продемонстрировали уровень готовности в области логистики, безопасности, транспорта, волонтерских программ, аккредитации и работы с медиа. Этот опыт создал прочную институциональную базу для WUF13".

Расулов ​​также выразил уверенность, что WUF13 будет организован на высоком уровне и внесет вклад в развитие сектора городского планирования Азербайджана.