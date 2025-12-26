Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Расулов: Опыт Азербайджана на COP29 создал прочную институциональную базу для WUF13

    Инфраструктура
    • 26 декабря, 2025
    • 11:20
    Расулов: Опыт Азербайджана на COP29 создал прочную институциональную базу для WUF13

    Проведение 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) подтверждает высокий организационный и оперативный потенциал Азербайджана, сформированный в результате успешного проведения международных мероприятий за последнее десятилетие.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил менеджер по связям с медиа азербайджанской операционной компании WUF13 Эльдар Расулов.

    По его словам, вопросы безопасности и контроля за потоком людей во время WUF13 имеют особое значение:

    "Регулярно проводятся встречи с правоохранительными органами, и во время мероприятия на территории проведения форума также будет осуществляться контроль со стороны службы безопасности ООН. Проведение WUF13 подтверждает высокий организационный и оперативный потенциал Азербайджана, сформированный в результате успешного проведения международных мероприятий за последнее десятилетие. COP29, в котором участвовали десятки тысяч человек, сотни официальных делегаций и международные СМИ, продемонстрировали уровень готовности в области логистики, безопасности, транспорта, волонтерских программ, аккредитации и работы с медиа. Этот опыт создал прочную институциональную базу для WUF13".

    Расулов ​​также выразил уверенность, что WUF13 будет организован на высоком уровне и внесет вклад в развитие сектора городского планирования Азербайджана.

    Эльдар Расулов WUF13 Всемирный форум городов городское планирование Азербайджан
    Eldar Rəsulov: "WUF13 Azərbaycanın yüksək təşkilati və əməliyyat potensialının davamıdır"

    Последние новости

    12:08

    Фарид Шафиев: Выборы в Армении интересны для нас

    Внешняя политика
    12:08

    Произведенные в Карабахе товары могут экспортироваться в Турцию на льготных условиях

    Бизнес
    12:07

    Кабмин утвердил порядок ведения реестра рисков информационной безопасности

    Внутренняя политика
    12:01

    В аэропорту Шереметьево у пассажира из КНР обнаружили более 50 шкур крокодилов

    В регионе
    11:58

    В Азербайджане предлагают создать правовую базу для борьбы с виртуальной зависимостью

    Милли Меджлис
    11:53

    Должностные лица Минобороны Армении обвиняются в хищении дизтоплива

    В регионе
    11:49

    Мамедов: Объявление 2026 года Годом градостроительства отражает подход Азербайджана к восстановлению

    Внешняя политика
    11:46

    Торгпред: Азербайджанские товары слабо представлены на турецком рынке

    Бизнес
    11:41

    Мирзиёев представил планы по росту ВВП Узбекистана к 2030 году

    В регионе
    Лента новостей