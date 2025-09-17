AFFA prezidentindən "Qarabağ"a təbrik
Futbol
- 17 sentyabr, 2025
- 01:41
AFFA-nın prezidenti Rövşən Nəcəf "Qarabağ" klubunu UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin ilk turunda Portuqaliyanın "Benfika" klubu üzərində 3:2 hesablı səfər qələbəsi qazanması münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, R.Nəcəf bu uğurla bağlı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə möhtəşəm qələbə ilə başlayan "Qarabağ" Futbol Klubunu ürəkdən təbrik edirəm. Komandamıza qarşıdakı oyunlarda da uğurlar arzulayıram.
Təbriklər!!!", - o, paylaşımda yazıb.
Son xəbərlər
02:41
Gürcüstanın XİN rəhbəri: Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlığımız varRegion
02:34
"Qarabağ"ın futbolçusu: "Asan olmayacağını bilirdik, çox çalışdıq və üç xalı qazandıq"Futbol
02:32
AK rəhbəri Trampla danışıqdan Rusiyaya 19-cu sanksiyalar paketini açıqlayıbDigər ölkələr
02:22
"Benfika"nın kapitanı: "Qarabağ"la oyunu izləmək üçün bilet alan bütün azarkeşlərdən üzr istəyirəm"Futbol
01:53
"Benfika"nın baş məşqçisi: "Məğlubiyyətin səbəbini əsaslandırmaq çətindir"Futbol
01:49
Tramp Böyük Britaniyaya dövlət səfəri edibDigər ölkələr
01:41
AFFA prezidentindən "Qarabağ"a təbrikFutbol
01:37
Foto
Sumqayıtda kişi arvadını qətlə yetirdikdən sonra intihar edib - YENİLƏNİBHadisə
01:31