    Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой

    Футбол
    • 01 октября, 2025
    • 22:57
    Президент АФФА поздравил Карабах с победой

    Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф поздравил "Карабах" с победой (2:0) над датским "Копенгагеном" во II туре Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, соответствующей публикацией он поделился в социальной сети.

    "Футбольный клуб "Карабах", уверенно обыграв датскую команду "Копенгаген" во втором туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, достиг очередного исторического успеха. От всего сердца поздравляю нашу команду и желаю новых побед в предстоящих играх", - отметил он.

