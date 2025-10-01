Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф поздравил "Карабах" с победой (2:0) над датским "Копенгагеном" во II туре Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией он поделился в социальной сети.

"Футбольный клуб "Карабах", уверенно обыграв датскую команду "Копенгаген" во втором туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, достиг очередного исторического успеха. От всего сердца поздравляю нашу команду и желаю новых побед в предстоящих играх", - отметил он.