Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой
Футбол
- 01 октября, 2025
- 22:57
Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф поздравил "Карабах" с победой (2:0) над датским "Копенгагеном" во II туре Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, соответствующей публикацией он поделился в социальной сети.
"Футбольный клуб "Карабах", уверенно обыграв датскую команду "Копенгаген" во втором туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, достиг очередного исторического успеха. От всего сердца поздравляю нашу команду и желаю новых побед в предстоящих играх", - отметил он.
