İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    AFFA prezidenti "Qarabağ"ı təbrik edib

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2025
    • 22:51
    AFFA prezidenti Qarabağı təbrik edib

    AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf "Qarabağ" klubunu UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin II turunda Danimarkanın "Kopenhagen" klubu üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanması münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, Rövşən Nəcəf bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin II turunda Danimarkanın "Kopenhagen" komandası üzərində inamlı qələbə qazanan "Qarabağ" Futbol Klubu növbəti tarixi uğura imza atdı. Komandamızı ürəkdən təbrik edir, qarşıdakı oyunlarda yeni qələbələr diləyirəm", - deyə o qeyd edib.

    AFFA Çempionlar Liqası "Qarabağ" klubu Rövşən Nəcəf
    Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой

    Son xəbərlər

    23:14

    İlham Əliyev "Qarabağ"ı təbrik edib

    Daxili siyasət
    23:11

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişməyib

    Fərdi
    22:59

    "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyununun ən yaxşı futbolçusu bəlli olub

    Futbol
    22:58
    Video

    İlham Əliyevin sosial media hesablarında İtaliya Prezidenti ilə görüşünə dair paylaşım edilib

    Daxili siyasət
    22:54

    Çernobıl AES-də Rusiya ordusunun atəşi nəticəsində enerji təchizatı dayandırılıb

    Digər ölkələr
    22:51

    AFFA prezidenti "Qarabağ"ı təbrik edib

    Futbol
    22:37
    Foto
    Video

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" əsas mərhələdə "Kopenhagen"i də məğlub edib - YENİLƏNİB

    Futbol
    22:36

    Tramp Si Cinpinlə görüşünün tarixini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:23

    Münhendəki partlayışda iki nəfər ölüb, iki nəfər isə yaralanıb - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti