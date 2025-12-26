Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək
- 26 dekabr, 2025
- 15:58
"Bakı Metropoliteni" QSC-nin "İçərişəhər" stansiyasında retro vaqonlar yenidən nümayiş olunacaq.
"Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, qonaqlar dekabrın 27-dən 30-dək xüsusi görünüşlü, qeyri-adi formalı vaqonlarla yaxından tanış ola, tarixləri haqda maraqlı məlumatlar ala, qatarın salonunda şəkil və video çəkərək xəyalən keçmişə səyahət edə bilərlər.
"Retro vaqonlar qarşıdakı 4 gündə səhər saat 10:00-dan axşam saat 22:00-a qədər sərnişinlərin ziyarətinə açıq olacaq.
Bundan əlavə, dekabrın 30-31-də Bakı metropoliteninin stansiyalarında Yeni ilin rəmzləri sayılan Şaxta baba və Qar qız balaca sərnişinlərimizin görüşünə gələrək onları əyləndirəcək, azyaşlılara simvolik bayram hədiyyələri təqdim edəcəklər", - məlumatda qeyd olunub.