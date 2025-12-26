İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

    İnfrastruktur
    • 26 dekabr, 2025
    • 15:58
    Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

    "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "İçərişəhər" stansiyasında retro vaqonlar yenidən nümayiş olunacaq.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, qonaqlar dekabrın 27-dən 30-dək xüsusi görünüşlü, qeyri-adi formalı vaqonlarla yaxından tanış ola, tarixləri haqda maraqlı məlumatlar ala, qatarın salonunda şəkil və video çəkərək xəyalən keçmişə səyahət edə bilərlər.

    "Retro vaqonlar qarşıdakı 4 gündə səhər saat 10:00-dan axşam saat 22:00-a qədər sərnişinlərin ziyarətinə açıq olacaq.

    Bundan əlavə, dekabrın 30-31-də Bakı metropoliteninin stansiyalarında Yeni ilin rəmzləri sayılan Şaxta baba və Qar qız balaca sərnişinlərimizin görüşünə gələrək onları əyləndirəcək, azyaşlılara simvolik bayram hədiyyələri təqdim edəcəklər", - məlumatda qeyd olunub.

    Bakı Metropoliteni qatar "İçərişəhər" stansiyası
