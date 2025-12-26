Бакинский метрополитен готовит новогодний сюрприз для пассажиров

На станции метро "Ичеришехер" вновь будут представлены ретро-вагоны, позволяющие совершить увлекательное путешествие во времени.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", с 27 по 30 декабря все желающие смогут познакомиться с уникальными вагонами, получить интересную информацию об их истории, сделать памятные фотографии и видеозаписи в салонах исторических поездов.

"Ретро-вагоны будут открыты для посещения пассажирами в предстоящие 4 дня с 10:00 утра до 22:00 вечера", - уточняется в сообщении метрополитена.

Кроме того, в преддверии Нового года 30-31 декабря на станциях метрополитена маленьких пассажиров будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи подарят детям праздничное настроение, развлекательную программу и символические новогодние подарки.