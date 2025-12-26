İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Nazir: Bu il Rusiya ilə münasibətlərdə gərginlik olmasına baxmayaraq, müəyyən dialoqlar da olub

    Xarici siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 15:17
    Bu il ərzində Rusiya ilə münasibətlərdə gərginlik olmasına baxmayaq, müəyyən dialoqlar olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov nazirliyin 2025-ci ilin yekunlarına dair hesabatında deyib.

    "Bu il ərzində Rusiya ilə münasibətlərdə gərginlik olmasına baxmayaraq, müəyyən dialoqlar olub. Düşənbə görüşü iki dövlət arasında gərginliyin yumşalmasında əhəmiyyətli rola malik olub", - nazir vurğulayıb.

    O, həmçinin Türkiyə, Gürcüstan və İranla intensiv təmasların davam etdiyini deyib:

    "Bu kontekstdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən üç, Ərdoğan tərəfindən isə ölkəmizə dörd işgüzar səfər olub".

    C.Bayramov əlavə edib ki, bu il Azərbaycanın iki və çoxtərəfli əməkdaşlıqları ölkənin inkişafına böyük təkan verib.

    XİN başçısının sözlərinə görə, il ərzində Prezident İlham Əliyevin Mərkəzi Asiya ölkələrinə 14 səfəri reallaşıb:

    "Həmçinin Mərkəzi Asiya ölkələri rəhbərlərinin Azərbaycana səfərləri baş tutub".

    Байрамов: Несмотря на напряженность, диалог между Баку и Москвой в 2025 году сохранялся

