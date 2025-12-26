Байрамов: Несмотря на напряженность, диалог между Баку и Москвой в 2025 году сохранялся - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 16:38
    Напряженность, возникшая в отношениях между Азербайджаном и Россией, связана со сбитым самолетом АЗАЛ и событиями, происходящими вокруг этого инцидента, и не имеет никакого отношения к российско-украинской войне.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

    По его словам, внешнеполитический курс, определенный президентом Ильхамом Алиевым, носит системный характер:

    "Среди них – различие в нашем отношении к близким к нам странам от других. В этом позиция Азербайджана с точки зрения международного права и справедливости всегда была ясной. С начала российско-украинской войны Азербайджану удалось сохранить хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. Азербайджан всегда был на стороне международного права и открыто поддерживал территориальную целостность Украины и неизменно придерживается этой справедливой позиции, которая воспринимается другой стороной с пониманием".

    Азербайджан и Россия продолжали сохранять определенные каналы диалога в течение 2025 года, несмотря на напряженность в двусторонних отношениях.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая с итогами года.

    "Несмотря на сохраняющуюся напряженность, определенные диалоги между двумя государствами все же имели место. Встреча [лидеров Азербайджана и России 9 октября] в Душанбе сыграла важную роль в снижении напряженности в отношениях", - заявил Байрамов.

    По словам министра, в течение года также продолжались интенсивные контакты Азербайджана с Турцией, Грузией и Ираном.

    "Президент Ильхам Алиев совершил три рабочих визита в Турцию, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - четыре рабочих визита в Азербайджан", - отметил Байрамов.

    Глава МИД также добавил, что двустороннее и многостороннее сотрудничество Азербайджана в 2025 году дало мощный импульс развитию страны. Так, в течение года президент Ильхам Алиев совершил 14 визитов в страны Центральной Азии, а также состоялись ответные визиты лидеров государств региона в Азербайджан.

    Nazir: Rusiya ilə münasibətlərdə gərginliyə baxmayaraq, müəyyən dialoqlar da olub - YENİLƏNİB
    Bayramov: Dialogue between Baku, Moscow continued in 2025 despite tensions

