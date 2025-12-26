Ceyhun Bayramov: Türkiyə Ermənistanla münasibətlərində Azərbaycanla koordinasiyalı işləyir
- 26 dekabr, 2025
- 16:07
Türkiyə Ermənistanla münasibətlərində Azərbaycanla koordinasiyalı fəaliyyət həyata keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilin yekunlarına dair hesabat tədbirində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.
O qeyd edib ki, Türkiyə Azərbaycan üçün qardaş dövlət və müttəfiqdir:
"Bu münasibətlərin bənzəri yoxdur, çünki bunun bünövrəsində tarixi əlaqələr, dostluq, qardaşlıq dayanır. Türkiyə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə çox həssas yanaşıb".
Nazir diqqətə çatdırıb ki, Türkiyə XİN başçısı Hakan Fidan da onların İrəvanla münasibətlərinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin irəliləyişindən asılı olduğunu deyib:
"Türkiyə və Ermənistan arasında uçuşlarla bağlı irəliləyişdən də məlumatlıyıq və bu məsələdə heç bir problem yoxdur".