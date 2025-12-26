İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Ceyhun Bayramov: Türkiyə Ermənistanla münasibətlərində Azərbaycanla koordinasiyalı işləyir

    Xarici siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 16:07
    Ceyhun Bayramov: Türkiyə Ermənistanla münasibətlərində Azərbaycanla koordinasiyalı işləyir

    Türkiyə Ermənistanla münasibətlərində Azərbaycanla koordinasiyalı fəaliyyət həyata keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilin yekunlarına dair hesabat tədbirində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

    O qeyd edib ki, Türkiyə Azərbaycan üçün qardaş dövlət və müttəfiqdir:

    "Bu münasibətlərin bənzəri yoxdur, çünki bunun bünövrəsində tarixi əlaqələr, dostluq, qardaşlıq dayanır. Türkiyə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə çox həssas yanaşıb".

    Nazir diqqətə çatdırıb ki, Türkiyə XİN başçısı Hakan Fidan da onların İrəvanla münasibətlərinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin irəliləyişindən asılı olduğunu deyib:

    "Türkiyə və Ermənistan arasında uçuşlarla bağlı irəliləyişdən də məlumatlıyıq və bu məsələdə heç bir problem yoxdur".

    Байрамов: Турция координирует с Азербайджаном свои действия в нормализации отношений с Арменией
    Bayramov: Türkiye works in coordination with Azerbaijan in relations with Armenia

