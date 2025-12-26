Байрамов: Турция координирует с Азербайджаном свои действия в нормализации отношений с Арменией

Турция координирует с Азербайджаном свои действия в нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам года.

Он отметил, что Турция является братским государством и союзником Азербайджана.

"Эти отношения не имеют аналогов. В основе этих отношений лежат исторические связи, дружба, братство. Турция особенно чутко относится к азербайджано-армянским отношениям", - отметил он.

Министр подчеркнул, что глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял о том, что развитие отношений между Турцией и Арменией зависит от прогресса в азербайджано-армянских отношениях.

"Нам также известно о продвижении в вопросе авиасообщения между Турцией и Арменией, и в этом нет никаких проблем", - сказал он, отметив, что Баку заранее был уведомлен об этих планах.