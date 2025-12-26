Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Байрамов: Турция координирует с Азербайджаном свои действия в нормализации отношений с Арменией

    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 16:15
    Байрамов: Турция координирует с Азербайджаном свои действия в нормализации отношений с Арменией

    Турция координирует с Азербайджаном свои действия в нормализации отношений с Арменией.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам года.

    Он отметил, что Турция является братским государством и союзником Азербайджана.

    "Эти отношения не имеют аналогов. В основе этих отношений лежат исторические связи, дружба, братство. Турция особенно чутко относится к азербайджано-армянским отношениям", - отметил он.

    Министр подчеркнул, что глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял о том, что развитие отношений между Турцией и Арменией зависит от прогресса в азербайджано-армянских отношениях.

    "Нам также известно о продвижении в вопросе авиасообщения между Турцией и Арменией, и в этом нет никаких проблем", - сказал он, отметив, что Баку заранее был уведомлен об этих планах.

    Ceyhun Bayramov: Türkiyə Ermənistanla münasibətlərində Azərbaycanla koordinasiyalı işləyir

    Лента новостей