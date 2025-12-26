İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Azərbaycan cüdoçuları ilin son təlim-məşq toplanışını Şamaxıda keçirlər

    Fərdi
    • 26 dekabr, 2025
    • 16:05
    Kişi cüdoçulardan ibarət Azərbaycan yığması Şamaxıda ilin son təlim-məşq toplanışını keçir.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Təlim düşərgəsinin əsas məqsədi komandanın ümumi fiziki durumunu gücləndirməkdir.

    Bundan əlavə, hazırlıq prosesinin məqsədi cüdoçuların qarşıdakı beynəlxalq turnirlərə optimal formada hazırlaşmasıdır.

