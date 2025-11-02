Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Премьер-лига: "Сумгайыт" обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 10-го тура

    Футбол
    • 02 ноября, 2025
    • 20:37
    Премьер-лига: Сумгайыт обыграл Араз-Нахчыван в матче 10-го тура

    "Сумгайыт" из одноименного города в домашнем матче 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу обыграл "Араз-Нахчыван".

    Как сообщает Report, встреча на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде завершилась со счетом 3:2.

    В составе хозяев дублем на 17-й и 78-й минутах отличился Рой Кехат, еще один гол в свой актив записал на 69-й минуте Рональдо Васкез. За гостей забивали Шарль Боли (41') и Патрик Андраде (50').

    После этого результата "Сумгайыт", доведя количество очков в активе до 17, поднялся на четвертое место, "Араз-Нахчыван" идет пятым, у него 16 баллов.

    В первом матче дня "Туран Товуз" дома одолел "Шамахы" - 2:1.

    Итоги тура будут подведены 3 ноября матчем "Сабах" - "Габала". В предыдущих играх "Карабах" оказался сильнее "Имишли" (2:0), "Зиря" победил "Карван-Евлах" (3:2), а "Нефтчи" одержал победу над "Кяпязом" (5:1).

    футбол Премьер-лига Азербайджана ФК "Сумгайыт" "Араз-Нахчыван"
