Премьер-лига: "Сумгайыт" обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 10-го тура

"Сумгайыт" из одноименного города в домашнем матче 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу обыграл "Араз-Нахчыван".

Как сообщает Report, встреча на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде завершилась со счетом 3:2.

В составе хозяев дублем на 17-й и 78-й минутах отличился Рой Кехат, еще один гол в свой актив записал на 69-й минуте Рональдо Васкез. За гостей забивали Шарль Боли (41') и Патрик Андраде (50').

После этого результата "Сумгайыт", доведя количество очков в активе до 17, поднялся на четвертое место, "Араз-Нахчыван" идет пятым, у него 16 баллов.

В первом матче дня "Туран Товуз" дома одолел "Шамахы" - 2:1.

Итоги тура будут подведены 3 ноября матчем "Сабах" - "Габала". В предыдущих играх "Карабах" оказался сильнее "Имишли" (2:0), "Зиря" победил "Карван-Евлах" (3:2), а "Нефтчи" одержал победу над "Кяпязом" (5:1).