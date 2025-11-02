Premyer Liqa: "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib
- 02 noyabr, 2025
- 20:26
Misli Premyer Liqasında X turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Sumqayıt" doğma meydanda "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib - 3:2.
"Gənclik şəhəri" təmsilçisinin heyətində Roi Kehat 17 və 78-ci, Ronaldo Vaskes 69-cu dəqiqədə fərqlənib. Naxçıvan klubunun qollarını 41-ci dəqiqədə Şarl Boli və 50-ci dəqiqədə Patrik Andrade vurub.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 17-yə çatdıran "Sumqayıt" dördüncü pilləyə yüksəlib. "Araz-Naxçıvan" 16 xalla beşincidir.
Günün ilk matçında "Turan Tovuz" evdə "Şamaxı"nı üstələyib - 2:1.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 3-də "Sabah" - "Qəbələ" qarşılaşması ilə yekun vurulacaq. Əvvəlki oyunlarda "Qarabağ" "İmişli"ni (2:0), "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı (3:2), "Neftçi" "Kəpəz"i (5:1) məğlub edib.