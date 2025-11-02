İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Premyer Liqa: "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib

    Futbol
    • 02 noyabr, 2025
    • 20:26
    Premyer Liqa: Sumqayıt Araz-Naxçıvanı məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında X turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Sumqayıt" doğma meydanda "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib - 3:2.

    "Gənclik şəhəri" təmsilçisinin heyətində Roi Kehat 17 və 78-ci, Ronaldo Vaskes 69-cu dəqiqədə fərqlənib. Naxçıvan klubunun qollarını 41-ci dəqiqədə Şarl Boli və 50-ci dəqiqədə Patrik Andrade vurub.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 17-yə çatdıran "Sumqayıt" dördüncü pilləyə yüksəlib. "Araz-Naxçıvan" 16 xalla beşincidir.

    Günün ilk matçında "Turan Tovuz" evdə "Şamaxı"nı üstələyib - 2:1.

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 3-də "Sabah" - "Qəbələ" qarşılaşması ilə yekun vurulacaq. Əvvəlki oyunlarda "Qarabağ" "İmişli"ni (2:0), "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı (3:2), "Neftçi" "Kəpəz"i (5:1) məğlub edib.

    Misli Premyer Liqası "Araz-Naxçıvan" "Sumqayıt" klubu
    Премьер-лига: "Сумгайыт" обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 10-го тура

    Son xəbərlər

    20:37

    Ağ Ev Ali Məhkəmənin tarifləri ləğv edəcəyi təqdirdə ehtiyat planlar hazırlayır

    Digər ölkələr
    20:26

    Premyer Liqa: "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib

    Futbol
    20:14

    Azərbaycan Basketbol Liqasının V turuna yekun vurulub

    Komanda
    20:09
    Video

    Ermənistanda avtobus qəzasında xəsarət alanların sayı 30-a çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    20:01

    Bessent: ABŞ Çinin nadir yeraltı metallardan asılılığını aradan qaldırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    19:34
    Foto

    "Art Weekend" çərçivəsində "Nə qədər kifayətdir?" adlı inklüziv rəqs tamaşası təqdim edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:33

    Ukrayna Almaniyadan "Patriot" zenit-raket sistemləri alıb

    Digər ölkələr
    19:29

    Nigeriya Prezidenti ABŞ lideri ilə xristianların qətllərinin müzakirəsinə hazırdır

    Digər ölkələr
    19:09

    Almaniya nüvə tullantıları anbarları üzərində uçuşa qadağa zonası yaradacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti