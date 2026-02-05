İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    "Bavariya" futbolçusunun müqaviləsinin müddətini uzadıb

    Futbol
    • 05 fevral, 2026
    • 19:09
    Bavariya futbolçusunun müqaviləsinin müddətini uzadıb

    Almaniyanın "Bavariya" komandası futbolçusu Serj Qnabrinin müqaviləsinin müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Münhen təmsilçisi 30 yaşlı vingerlə 2028-ci ilin yayına qədər sözləşmə imzalayıb.

    Qeyd edək ki, Serj Qnabrinin əvvəlki müqaviləsinin müddəti 2026-cı ildə başa çatırdı.

    Futbol xəbərləri Serj Qnabri Müqavilə

