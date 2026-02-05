"Bavariya" futbolçusunun müqaviləsinin müddətini uzadıb
Futbol
- 05 fevral, 2026
- 19:09
Almaniyanın "Bavariya" komandası futbolçusu Serj Qnabrinin müqaviləsinin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Münhen təmsilçisi 30 yaşlı vingerlə 2028-ci ilin yayına qədər sözləşmə imzalayıb.
Qeyd edək ki, Serj Qnabrinin əvvəlki müqaviləsinin müddəti 2026-cı ildə başa çatırdı.
