    Fərdi
    • 05 fevral, 2026
    • 19:47
    Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləş üzrə ilk finalçılar məlum olub

    Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatı davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın üçüncü günündə sərbəst güləş üzrə 57, 65, 74, 86 və 97 kq-da finalçılar müəyyənləşib.

    57 kq

    Muhəmməd İsmayılov (Neftçi) – Sədrəddin Həsənov (FHN)

    65 kq

    Ağa Qasımov (Neftçi) – Bəşir Verdiyev (Neftçi)

    74 kq

    Nurlan Ağazadə (Neftçi) – İsmayıl Rəhimli (Neftçi)

    86 kq

    Məhəmməd Abbaszadə (Neftçi) – Qəzənfər Kazımlı (Təhsil)

    97 kq

    Ayxan İmanov (Təhsil) – Fərhad Süleymanlı (Neftçi)

