Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləş üzrə ilk finalçılar məlum olub
Fərdi
- 05 fevral, 2026
- 19:47
Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatı davam edir.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın üçüncü günündə sərbəst güləş üzrə 57, 65, 74, 86 və 97 kq-da finalçılar müəyyənləşib.
57 kq
Muhəmməd İsmayılov (Neftçi) – Sədrəddin Həsənov (FHN)
65 kq
Ağa Qasımov (Neftçi) – Bəşir Verdiyev (Neftçi)
74 kq
Nurlan Ağazadə (Neftçi) – İsmayıl Rəhimli (Neftçi)
86 kq
Məhəmməd Abbaszadə (Neftçi) – Qəzənfər Kazımlı (Təhsil)
97 kq
Ayxan İmanov (Təhsil) – Fərhad Süleymanlı (Neftçi)
Foto