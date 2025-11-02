"Туран Товуз" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

"Туран Товуз" обыграл "Шамахы" в рамках 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Товузском городском стадионе завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

За хозяев голы забили Роберто Олабе (45+2) и Жоарлем Сантос (49), в составе гостей отличился Рикардо Аполинарио (45, пенальти).

После этого результата "Туран Товуз", набрав 21 очко, поднялся на первое место в чемпионате страны, "Шамахы" занимает девятую строчку в турнирной таблице, у него в активе 10 баллов.

Во втором матче дня "Сумгайыт" примет "Араз-Нахчыван".

Отметим, что тур завершится 3 ноября матчем "Сабах" - "Габала". В предыдущих играх "Карабах" оказался сильнее "Имишли" (2:0), "Зиря" победил "Карван-Евлах" (3:2), а "Нефтчи" одержал победу над "Кяпязом" (5:1).