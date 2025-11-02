"Turan Tovuz" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb
- 02 noyabr, 2025
- 17:56
"Turan Tovuz" Misli Premyer Liqasında növbəti qələbəsini qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, bölgə təmsilçisi X turda "Şamaxı" ilə üz-üzə gəlib.
Tovuz şəhər stadionundakı qarşılaşma meydan sahiblərinin qalibiyyəti ilə bitib.
Komandanın qollarını 45+2-ci dəqiqədə Roberto Olabe, 49-cu dəqiqədə Joarlem Santos vurub.
Qonaqlardan 45-ci dəqiqədə Rikardo Apolinario penaltidən fərqlənib.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 21-ə çatdıran "Turan Tovuz" birinci pillədə qərarlaşıb. "Şamaxı" 10 xalla doqquzuncu sıradadır.
Günün ikinci matçında "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edəcək.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 3-də "Sabah" - "Qəbələ" qarşılaşması ilə yekun vurulacaq. Əvvəlki oyunlarda "Qarabağ" "İmişli"ni (2:0), "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı (3:2), "Neftçi" "Kəpəz"i (5:1) məğlub edib.