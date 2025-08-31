Премьер-лига: Сегодня "Карабах" встретится с "Карван-Йевлах"

Сегодня завершатся матчи третьего тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, в заключительный игровой день тура состоятся два матча.

Сначала чемпион страны "Карабах" сыграет в гостях с дебютантом турнира "Карван-Евлах". Встреча на стадионе города Шамахы начнется в 17:00.

Заключительный матч тура пройдет между командами "Сабах" и "Имишли". Игра состоится на "Bank Respublika Arena" и стартует в 19:30.

"Misli" Премьер-лига

1-й круг, III тур

17:00. "Карван-Евлах" – "Карабах"

Судьи: Реван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Гюльнура Акберзаде, Камран Алиев.

VAR: Решад Ахмедов.

AVAR: Теймур Теймуров.

Инспектор арбитров: Шахин Джафаров.

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов.

Стадион города Шамахы.

19:30. "Сабах" – "Имишли"

Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Керим Зейналов, Вугар Гасанов.

VAR: Ингилаб Мамедов.

AVAR: Ширмамед Мамедов.

Инспектор арбитров: Бабек Гулиев.

Представитель АФФА: Эмин Джафаров.

"Bank Respublika Arena".

Отметим, что в ранее состоявшихся матчах третьего тура "Туран-Товуз" обыграл "Нефтчи" (1:0), "Зиря" разгромила "Кяпаз" (5:0), "Араз-Нахчыван" оказался сильнее "Габалы" (2:1). Встреча "Сумгайыт" – "Шамахы" завершилась вничью - 1:1.